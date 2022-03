’Eurobonds voor energie en defensie’

Premium Financieel

Toezichthouder: meer gas halen uit Groningenveld is onverantwoord

Het alsnog fors opendraaien van de gaskraan in Groningen, om de energieprijzen van huishoudens en bedrijven te drukken, is onverantwoord. Het zorgt voor enorme risico’s voor bewoners in het gebied die toch al kampen met forse gezondheidsproblemen, stelt dinsdag Theodor Kockelkoren, de inspecteur-gen...