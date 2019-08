'Takeaway boft met exit Deliveroo'

De analisten vinden dat het vertrek van Deliveroo aantoont dat het hebben van een eigen bezorgdienst te duur is, zoals Takeaway al langer beweert. Ze verwachten dan ook dat het fusiebedrijf Takeaway-Just Eat de huidige strategie van Takeaway, die gericht is op de bezorgers van restaurants zelf, nog verder gaat opvoeren. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is er ruimte voor een verbeterslag. ING gaat uit van een afronding van de fusie in het vierde kwartaal van dit jaar.

ING heeft een koopadvies op Takeaway en een koersdoel van 100 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.45 uur 1,4 procent hoger op 85,70 euro.