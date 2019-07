Omzetdaling Sony ondanks nieuwe Mortal Kombat

Tokio - Een nieuwe editie van het klassieke computerspel Mortal Kombat en het uitbrengen van films als Men in Black konden de omzetdaling bij elektronica- en entertainmentgigant Sony niet stoppen. Het Japanse concern zette in het afgelopen kwartaal lagere opbrengsten in de boeken dan een jaar eerder en is pessimistischer geworden over zijn omzetprognose voor dit jaar.