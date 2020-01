Wall Street positief over ondertekenen handelsdeal

President Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben hun handtekening gezet onder een zogeheten fase 1-handelsdeal. Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP) - Op de Amerikaanse aandelenbeurzen is positief gereageerd op de ondertekening van de gedeeltelijke handelsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten. De graadmeters op Wall Street stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers verwerkten tevens weer een keur aan bedrijfsresultaten.