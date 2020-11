Aanmoedigingsprijs voor Alejandro

Stichting Dansersfonds ’79 heeft de winnaars van zijn jaarlijkse dansprijzen bekendgemaakt. De jaarlijkse Aanmoedigingsprijs is ditmaal gewonnen door Alejandro Zwartendijk, die afgelopen zomer de overstap maakte van de Junior Company van Het Nationale Ballet naar het grote gezelschap.

De twee overige prijzen gaan naar Nederlands Dans Theater-danseres Lydia Bustinduy (Prijs van Verdienste) en Gary Feingold, artistiek directeur van de Henny Jurriëns Studio (Speciale Prijs). De Dansersfondsprijzen zijn de langst bestaande Nederlandse dansprijzen en zijn in 1979 ingesteld op initiatief van de balletgrootheden Alexandra Radius en Han Ebbelaar.

Alejandro Zwartendijk, geboren in Spanje met ouders van Nederlandse afkomst, ontving eerder een studiebeurs van het Dansersfonds. Sindsdien heeft hij zich in diverse programma’s van de Junior Company van Het Nationale Ballet onderscheiden, vooral met zijn vertolking van de solo Ballet 101 van Eric Gauthier. De prijzen zouden oorspronkelijk maandag worden uitgereikt tijdens het Nederlands Balletgala, de jaarlijkse benefietvoorstelling van het fonds, in het DeLaMar Theater in Amsterdam, in aanwezigheid van prinses Beatrix. Vanwege de coronamaatregelen is het gala, en daarmee ook de prijsuitreiking, nu verplaatst naar maandag 25 januari, wederom in het DeLaMar Theater.