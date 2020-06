Op vakantie in buitenland zonder financiële strop

Strandgasten deze week op Palma Beach in Palma de Mallorca. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Het kabinet heft per 15 juni het negatieve reisadvies voor twaalf of mogelijk meer Europese landen op, maar dat betekent niet dat Nederlandse toeristen meteen overal welkom zijn. Bovendien kan alles veranderen als corona weer oplaait, hier of daar. Hoe boek je een vakantie zonder te veel risico om je geld kwijt te raken?