DPA: ICT Automatisering is mooie aanvulling

Of ICT dat ook is, wilde Winter niet zeggen. Er zijn wel ,,meerdere aangename gesprekken’’ met het bedrijf gevoerd en Winter heeft ,,goede hoop’’ dat ook ICT het nut van een fusie inziet.

De topman wilde niet vooruit lopen op wat DPA gaat doen als het bestuur van ICT Automatisering het voorstel afwijst. Of hij dan bereid is direct naar de aandeelhouders van ICT te stappen wilde Winter niet zeggen. ,,Zover is het nog niet’’.

Overnamebod

Zondag werd bekend dat DPA gesprekken voert met ICT over een overnamebod van DPA.

DPA noteerde maandag op de beurs in AMsterdam vrijwel vlak. ICT Automatisering daarentegen stond ruim 23 procent hoger.