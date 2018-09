’Meer banen slecht voor beurs’

Van Zeijl spreekt allereerst van een technisch herstel. „De beurzen waren wel erg hard gedaald sinds eind mei, zo zakte de AEX-index van bijna 375 tot ruim 330 punten. Het herstel werd bovendien in de hand gewerkt door meevallend economisch nieuws. Ik let altijd op the economic surprise index (deze geeft aan hoe de macrocijfers zich verhouden tot de verwachtingen en wordt bijgehouden door de Amerikaanse bank Citigroup, red.). In Europa is deze verbeterd van negatief naar neutraal en in de VS is deze ook positiever geworden."

De terugval van de eerder sterk opgelopen obligatierentes hielp de aandelenkoersen eveneens. Of het slechts om een adempauze gaat in een opgaande trend in de rentes, vindt de fondsmanager moeilijk in te schatten. „Belangrijk is hoe de banencijfers van volgende week uitpakken. Na de publicatie door salarisverwerker ADP op woensdag komt vrijdag het officiële rapport. Gerekend wordt op een werkloosheidspercentage van 7,5% en 175.000 nieuwe banen in de niet-agrarische sector. Veel betere cijfers zullen waarschijnlijk negatief worden uitgelegd, omdat het terugschroeven van het obligatieopkoopprogramma door de Amerikaanse centrale bank dan dichterbij komt."

Naar de vergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag kijkt Van Zeijl minder reikhalsend uit. „Nu de economie voorzichtig wat herstelt, is het onwaarschijnlijk dat de ECB zijn laatste troefkaart uitspeelt door de rente nog een keer te verlagen. Zelf verwacht ik ook niet dat voorzitter Mario Draghi op een aanstaande stap zal hinten."

Wel richt de fondsmanager inmiddels zijn blik op het bedrijfscijferseizoen, dat over twee weken losbarst. „Dit zal niet briljant zijn, door de vrij moeizame economische ontwikkeling. In Nederland hebben nogal wat bedrijven bovendien last gehad van het slechte weer, zoals Heineken, Unilever (met zijn ijsverkoop, red.) en verfproducent AkzoNobel."