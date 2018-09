Opkomende markten bieden nieuwe kansen

Vooral door de lagere grondstoffenprijzen en de stijgende schuldenlast van overheden en bedrijven, staan de aandelenkoersen zwaar in de min. Hét signaal om weg te wezen uit opkomende markten, of juist te investeren? Wegwezen! Op korte termijn valt nog meer slecht nieuws te verwachten voor de opkomende landen. De Amerikaanse Fed heeft herhaaldelijk gehint op een mogelijk einde van de monetaire verruiming. Dat zou kunnen leiden tot stijgende rentes, en daarmee hogere rentelasten voor bedrijven, en tot (nog) lagere grondstoffenprijzen. Daarnaast gaat beleggen in opkomende markten gepaard met allerlei onzekerheden. Beurzen zijn niet altijd toegankelijk voor particuliere beleggers, en die krijgen in landen als Rusland ook nog te maken met een tegenwerkende overheid. En politieke onrust kan een funeste invloed hebben op de koersen, zoals recent bij de betogingen in Turkije en de mijnstakingen in Zuid-Afrika. Instappen! Toch bieden de opkomende landen nog altijd veel mogelijkheden, voor wie naar de lange termijn durft te kijken. De verwachting dat de economie daar de komende jaren nog zal groeien, is reëel. De groei en stijgende welvaart van de nog relatief arme bevolking, bieden meer ruimte voor een opgaande economie dan in het westen. Bovendien liggen de koersen nu relatief laag, wat een mooi instapmoment is. Op (politieke) instabiliteit is bovendien best in te spelen, bijvoorbeeld met geografisch gespreide ETF’s en beleggingsfondsen. Om er twee te noemen: de SDPR Emerging Markets Small Cap (EMSC) ETF kent een hoog dividendrendement, en hetzelfde kan gezegd worden van de Wisdom Tree Emerging Markets Equity (EME). De stelling van de maand luidt: de huidige malaise op de opkomende markten, biedt voor beleggers nieuwe kansen. Plaats uw reactie onder het artikel of direct in het forum.

