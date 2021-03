Topman Ant Group stapt op

Ant is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal.

Hu’s vertrek komt op het moment dat het onderdeel van de Alibaba Group wordt gereorganiseerd, na een zeer abrupte annulering van zijn beursnotering eind vorig jaar.

Dat zou, met een beursgang in Shanghai en Hongkong, de grootste notering ooit zijn geworden. Het concern zou dan een totale waarde van $320 miljard krijgen.

Boetes

De Chinese autoriteiten hebben de druk op de technologiegiganten in het land breder opgevoerd, meldt de Wall Street Journal. Hu, die de laatste maanden bezig was met de herstructurering, wordt vervangen door commissaris Eric Jing.

Het vertrek van Hu komt op het moment dat de Chinese marktautoriteit twaalf bedrijven boetes van omgerekend 64.000 euro heeft opgelegd wegens concurrentievervalsing, waaronder techconcerns Baidu en Tencent.

In januari meldde de Wall Street Journal dat Ant zich aan het ombouwen was in een financiële holding, die onder toezicht staat van de Chinese centrale bank.

Lange bankcarrière

Hu begon zijn loopbaan bij Alipay, het betalingsbedrijf waar Ant later op werd gebouwd, nadat hij een carrière bij Chinese staatsbanken had doorlopen. Hu richtte AliFinance op, de voorganger van Ant, en had meerdere functies bij Alibaba.

Volgens de zakenkrant klagen steeds meer werknemers over de koers van het concern. Jing heeft gemeld die kritiek ter harte te nemen.

Onlangs verdween de multimiljardair Jack Ma (56) wekenlang uit de openbaarheid. Hij zou onder druk zijn gezet door de Chinese staat om zijn kritiek op de overheid te beperken. Hij hekelde vorig jaar publiekelijk het „zwakke financiële systeem” in China en de ouderwetse banken.

Ma ging daar later niet op in. Peking zou een officieel onderzoek zijn begonnen naar Alibaba en zijn vertakkingen.

In Nederland werd Ant Group ook actief met WorldFirst. Dit dochterbedrijf verzorgde internationale betalingen voor zakelijke klanten.