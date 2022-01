Luchthaven knel door corona en actiegroepen: ’Schiphol negeerde bouwwaarschuwing’

Premium Geld

Klanten failliet energiebedrijf vinden achterdeur om geld terug te krijgen

Maar liefst zeven energieleveranciers zijn in de afgelopen maanden failliet gegaan. Vervelend als je als klant nog geld tegoed hebt op de eindafrekening. Via hun bank lukt het sommige consumenten hun geld terug te halen. Mag dat, of zitten er toch haken en ogen aan?