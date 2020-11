AEX houdt stand in verkiezingsstrijd

Rond 12.10 uur stond de AEX-index 0,1% hoger op 554,9 punten. De AMX daalde 0,1% naar 808,5 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,1%) kleurden groen.

Beleggers houden de adem in vanwege de onzekere uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zowel president Donald Trump als zijn Democratische uitdager Joe Biden gaf aanvankelijk aan te zullen winnen. Trump claimde via Twitter zelfs een grote voorsprong op Biden, „maar zij proberen de verkiezingen te STELEN. Dat zullen we nooit toelaten”.

Die uitspraak en de aangekondigde gang naar het Hooggerechtshof door Trump leidden direct tot onzekerheid op de beurs. „De handel werd meteen springerig, al waren volumes nog niet super groot. Veel grote partijen in de markt wachtten af wat de uitslag wordt”, zei beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital)

Nadat de staat Wisconsin in de loop van de ochtend naar Biden leek te gaan, keerde het sentiment echter. „Daarop trokken de futures omhoog”, aldus Schutte.

Voor beleggers is de onzekere verkiezingsuitslag in de VS het slechtste scenario waar zij rekening mee hadden gehouden. „Maar de beurzen in Europa blijven vandaag goed liggen. De markten zijn relatief kalm terwijl dit nog dagen kan duren. In Wisconsin is het ook nog geen gelopen race”, benadrukte vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

Duidelijk is wel dat de Republikeinen stand houden in het Congres in Washington, waardoor het enorme stimuleringspakket van de Democraten er vrijwel zeker niet komt. „De Amerikaanse centrale bank zal met nog meer ondersteuning moeten komen om de gevolgen van corona te verzachten”, constateerde Van Schie.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting verdeeld. Voor de Dow Jones-index wordt een 0,2% lagere opening voorzien. Technologiebeurs Nasdaq komt circa 2,1% hoger uit de startblokken. Door het verdeelde Congres is de kans namelijk groter geworden dat techgiganten als Google, Facebook en Amazon niet worden opgesplitst.

Galapagos wint, Aegon verliest

In de AEX ging biotechfonds Galapagos met 3,3% winst aan kop. Informatieleverancier Wolters Kluwer won 2,7%. Betalingsdienstverlener Adyen (+2,1%) en maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway (+2,1%) zaten eveneens in de lift.

Financiële instellingen verloren flink nadat zij de afgelopen twee dagen juist mooie winsten hadden geboekt. De gedaalde rente in de VS betekende geen goed nieuws voor ze. Aegon raakte 5,4% kwijt, ING zakte 1,5% en ABN Amro verloor 1,4%.

Schutte: „De ingezette rotatie van techaandelen, die het recent goed deden, naar waardeaandelen is even tot stilstand gebracht. Dan worden als reactie de financials teruggezet.”

Ahold Delhaize (-2,8%) verhoogde na de publicatie van de derdekwartaalcijfers de verwachting van de winst per aandeel voor heel 2020. Topman Frans Muller kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van €1 miljard.

In de AMX ging Aperam (+3,6%) aan kop. De roestvrijstaalproducent meldde dat het resultaat in het huidige kwartaal zal groeien. ING-analist Stijn Demeester prijst de betere kasstroom en schuldafbouw bij Aperam. Hij wijst op de hogere productievolumes in Europa - ondanks de prijsdruk hier - en de veerkrachtige Braziliaanse markt. Ook de kasstroom en de schuldpositie waren volgens ING iets beter dan verwacht.

Corbion (-2,5%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Analisten van Berenberg verlaagden hun beleggingsadvies voor het speciaalchemiebedrijf naar ’houden’.

Smallcapfonds Alfen werd 1,9% meer waard. Het laadpalenbedrijf boekte in het derde kwartaal een omzet van €49,9 miljoen en bevestigde zijn omzetprognose voor heel 2020. Alfen rekent op een omzet tussen de €180 miljoen en €200 miljoen.

