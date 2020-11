Kluwer en Galapagos gewild op roerig Damrak

De AEX-index noteerde rond 11 uur 0,3% hoger bij 555,9 punten. De Midkap bleef met 0,2% verlies achter bij 807,6 punten. Smallcap-beurs AscX ging 0,7% opwaarts.

Macrocijfers over de verbetering in de dienstensector in de eurozone om 10 uur, met 46,9 indexstand bij een verwachting van 46,2 punten, stuwden het sentiment.

De Britse FTSE-index keerde van verlies naar een winstje. De Franse CAC 40 ging 0,3% omhoog, de Duitse DAX bracht het verlies terug tot -0,4%.

In de ochtend ging de Japanse Nikkei 225-index naar 1,7% winst.

Beurzen reageerden op een wending in op het slot van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Beide kandidaten claimden aanvankelijk winst. President Trump claimde via Twitter een grote voorsprong op Joe Biden, die in een speech meldde te gaan winnen, „maar zij proberen de verkiezingen te STELEN. Dat zullen we nooit toelaten.”

Die uitspraak en de aangekondigde gang naar het Hooggerechtshof door de Republikeinen leidde direct tot onzekerheid, aldus beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital). „De handel werd meteen springerig, al zijn volumes nog niet super groot. Veel grote partijen in de markt wachtten af wat de uitslag wordt. Nadat de staat Wisconsin naar Trump zou gaan, keerden het sentiment echter, daarop trokken de futures omhoog.”

De Amerikaanse tienjarige staatsobligaties gingen 10 basispunten terug tot 0,796%. De dollar, vluchtheuvel bij crisis won, de euro zakte 0,5% tot $1,1661. De Japanse yen werd 0,5% meer waard. Goud en zilver verloren.

De eerste futures voor opening van de Dow Jones-index vanmiddag gingen van 400 punten verlies naar 100 punten winst rond 10:30 uur, na 1,2% gisteren.

Galapagos wint, Ahold verliest

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam ging biotechfonds Galapagos met 2,6% winst aan kop. Techinvesteringsfonds Prosus steeg 2%. Dataverwerker Wolters Kluwer won 0,5%.

Financiële instellingen verloren fors. Aegon raakte 4,2% kwijt, ING zakte 2,3% en ABN Amro verloor 1,1%, ondanks goede kwartaalcijfers van Credit Agricole (+1,5%).

Schutte van Noesis: „De ingezette rotatie van techaandelen, die het recent goed deden, naar waardeaandelen is even tot stilstand gebracht. Dan worden als reactie de financials teruggezet. De Amerikaanse Senaat is door deze uitslag voor de Republikeinen, het Huis van Afgevaardigden is voor de Democraten. En daarmee is de kans dat wetgeving om technologiefondsen als Google, Facebook en Apple op te splitsen veel minder kansrijk geworden.”

Ahold Delhaize (-3,5%) verhoogde na de publicatie van de derdekwartaalcijfers de verwachting van de winst per aandeel voor heel 2020. Topman Frans Muller kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van $1 miljard aan. De onderliggende winst per aandeel stijgt niet met 25 tot 30% dit jaar, voorziet de supermarktketen.

ING, dat een koopadvies heeft, was positief over het kwartaal, vooral over de Amerikaanse verdiensten. Ook Jefferies prijst die groei. ING vreest wel ’een uitdagend’ 2021, dit jaar is „uitzonderlijke sterk.”

Roestvrijstaalproducent Aperam (+2,7%) meldde bij de middelgrote fondsen dat het resultaat in het huidige vierde kwartaal zal groeien kwartaal op kwartaal. ING-analist Stijn Demeester prijst de betere kasstroom en schuldafbouw. Hij wijst op de hogere productievolumes in Europa - ondanks de prijsdruk hier - en de veerkrachtige Braziliaanse markt.

Ook de kasstroom en de schuldpositie waren volgens ING iets beter dan verwacht.

Corbion was hier met 5% verlies de hekkensluiter. Analisten van Berenberg verlaagden het advies voor het speciaalchemiebedrijf.

Bij de middelgrote fondsen steeg PostNL 0,6%. Het kreeg een adviesverlaging van Kepler Chevreux, met een koersdoelverlaging van €2,85 van €2,15.

Air France-KLM (-1,2%) kreeg de €3,4 miljard steun toegezegd na steun voor het herstructureringsplan dat KLM heeft opgesteld om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15% te realiseren.

Laadpalenbedrijf Alfen (-0,4%) boekte in het derde kwartaal een omzet van €49,9 miljoen en bevestigde zijn omzetprognose voor heel 2020. Alfen rekent op een omzet tussen de €180 en €200 miljoen.

