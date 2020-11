Verlies AEX krimpt, Galapagos wint en financials onderuit

De AEX noteerde 0,4% lager bij 552,5 punten. De Midkap ging 0,4% terug naar 805,5 punten.

De Britse FTSE-index en de Franse CAC 40 noteerden vlak, de Duitse DAX noteerde 1% verlies.

In de ochtend ging de Japanse Nikkei naar winst.

Beurzen reageerden echter een wending in op het slot van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Beide kandidaten claimden aanvankelijk winst. President Trump had de meeste stemmen gekregen in de belangrijke staten Texas, Florida en Ohio, volgens Amerikaanse media. Hij claimde via Twitter een grote voorsprong op Joe Biden, „maar zij proberen de verkiezingen te STELEN. Dat zullen we nooit toelaten.”

Die uitspraak en de gang naar het Hooggerechtshof leidde direct tot onzekerheid, aldus beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital). ,,De handel werd direct springerig, al zijn volumes nog niet super groot. Veel grote partijen in de markt wachten nu af wat de uitslag wordt.”

De Amerikaanse tienjarige staatsobligaties gingen 10 basispunten terug tot 0,796%. De olieprijs zakte. De dollar, vluchtheuvel bij crisis won, de euro zakte 0,5% tot $1,1661. De Japanse yen werd 0,5% meer waard. Goud en zilver verloren.

De eerste futures voor opening van de Dow Jones-index vanmiddag gingen van 400 punten verlies naar 65 punten teruggang, na 1,2% gisteren.

Galapagos wint, Ahold verliest

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam ging biotechfonds Galapagos met 3,2% winst aan kop. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway steeg 0,8%.

Financiële instellingen verloren fors. Aegon raakte 5,4% kwijt, ING zakte 3,4% en ABN Amro verloor 3,2%. Schutte van Noesis: „De rotatie van techaandelen die het recent goed deden naar waardeaandelen is tot stilstand gebracht. Dan worden de financials teruggezet. De Amerikaanse Senaat is door deze uitslag voor de Republikeinen, het Huis van Afgevaardigden is voor de Democraten. En daarmee is de kans dat wetgeving om technologiefondsen als Google, Facebook en Apple op te splitsen veel minder kansrijk geworden.”

Ahold Delhaize (-1,5%) verhoogde na de publicatie van de derdekwartaalcijfers de verwachting van de winst per aandeel voor heel 2020. Topman Frans Muller kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van $1 miljard aan.

Roestvrijstaalproducent Aperam (+2,7%) meldde bij de middelgrote fondsen dat het resultaat in het huidige vierde kwartaal zal groeien kwartaal op kwartaal. Corbion was hier met 3% verlies de hekkensluiter. Analisten van Berenberg verlaagden het advies voor het speciaalchemiebedrijf.

Air France-KLM (-1,2%) kreeg de €3,4 miljard steun toegezegd na steun voor het herstructureringsplan dat KLM heeft opgesteld om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15% te realiseren.

Laadpalenbedrijf Alfen (-0,4%) kwam met cijfers. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een omzet van €49,9 miljoen en bevestigde zijn omzetprognose voor heel 2020. Alfen rekent op een omzet tussen de €180 miljoen en €200 miljoen.

