Franse rekenkamer: € 28 miljard bezuinigen

Het Franse ministerie van Financiën gaat nog altijd uit van een minieme economische groei (0,1%) in 2013. Als die voorspelling uitkomt, zo zegt de rekenkamer, blijft het begrotingstekort onder de 4%. Als de recessie in Frankrijk aanhoudt of zelfs versterkt, zou het begrotingstekort op 4,1% of 4,2% uitkomen.

Als de Fransen hun begrotingstekort weer onder de Brusselse norm van 3% willen krijgen, moet er in 2014 en 2015 flink worden bezuinigd. De rekenkamer gaat uit van een tekort van 3,4% in 2014, in plaats van de door de regering verwachte 2,9%.

Tekort

In 2015 wil president Hollande het tekort op 2% hebben. Ook over die ambitie is de rekenkamer sceptisch. Mochten duurzame hervormingen uitblijven, dan komt het tekort ook over twee jaar niet onder de 3%, zo waarschuwen de rekenmeesters.

De rekenkamer heeft becijferd dat de regering dit jaar minder belasting ontvangt dan verwacht. Aan de andere kant verwacht de rekenkamer, onder voorzitterschap van de linkse parlementariër Didier Migaud, dat de regering de uitgaven dit jaar wel in de hand houdt.