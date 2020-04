Nieuwe bazooka Fed speelt bitcoin in de kaart

De bitcoin sprong op cryptoplatform Coindesk rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) meer dan 7% omhoog tot ruim boven de $7000, waarmee het dieptepunt van vorige maand tot ruim onder de $5000 duidelijk is verlaten.

De animo bij beleggers om in de bitcoin te stappen, is flink aangewakkerd nadat de Fed de geldkraan wijd open heeft gezet om de Amerikaanse economie een steun in de rug te geven.

De bitcoin is nog wel flink verwijderd van het aantikken van de jaartop. Halverwege februari werd nog een hoogtepunt boven de $10.000 bereikt.