AkzoNobel wil Duitse verfwinkels verkopen

AkzoNobel wil zich met de verkoop bovendien meer richten op de distributie en marketing van verf onder merknamen als Sikkens, Herbol en Consolan. Op dit moment exploiteert het bedrijf 72 winkels in Duitsland, waarin naast eigen professionele verfproducten ook artikelen van derden worden verkocht. Decorative Paints in Duitsland telt circa 950 medewerkers op een totaal personeelsbestand in het land van ongeveer 3900 werknemers.

De onderneming maakte ook bekend het kantorennetwerk in Duitsland te zullen herzien. Volgens bestuurder Werner Fuhrmann zijn ,,deze verbeteringen bedoeld om de complexiteit te verminderen en de operationele efficiëntie van onze Duitse activiteiten te versterken. Dit is een impuls voor ons concurrerend vermogen en zal bijdragen aan het toekomstige succes van onze activiteiten in Duitsland''.