Finland wil onafhankelijke bankenautoriteit

,,Wij willen een sterke autoriteit, naar Amerikaans model'', stelt Katainen. Daarmee zet hij hoger in dan bijvoorbeeld Duitsland, dat meer ziet in een nauwer samenwerkingsverband van nationale toezichthouders dan de instelling van een nieuwe, onafhankelijke autoriteit. Daar is volgens de Duitsers een nieuw Europees verdrag voor noodzakelijk.

De Europese bankenunie is een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de ingelaste vergadering van Europese ministers van Financiën woensdag in Brussel. Daarbij gaat het onder meer om de vraag hoe de redding of het faillissement van zwakke banken in de toekomst moet worden aangepakt.

Katainen hoopt dat er snel een akkoord kan worden gesloten over de wijze waarop aandeel-, obligatie- en rekeninghouders van de betreffende banken daarbij kunnen worden aangeslagen. ,,Zolang we dit niet opruimen, komt de groei niet terug'', aldus de Finse premier.