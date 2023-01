’Europa moet snel schakelen naar emissieloze vrachtwagens en bussen’

In een voorstel pleit Nederland samen met België, Luxemburg en Denemarken voor een aangescherpte norm per 2030 en voor uitbreiding naar meer categorieën voertuigen. Verder vinden de landen dat er een doelstelling moet komen voor 100 procent emissieloze vrachtwagens en bussen, een jaartal wordt niet genoemd.

„De noodzaak is er, de techniek is er en ik zie dat onze transportbedrijven graag vooruit willen. Maar dan moeten we wel zekerheid en duidelijkheid bieden”, zegt staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur). „Daarom zijn ambitieuze Europese normen nodig. De Europese Commissie heeft de sleutel voor meer schone vrachtwagens en bussen in handen.”

Bekijk ook: Bussenbouwer Ebusco zoekt groei in de VS

Fabrikanten waarschuwen Timmermans juist dat een doelstelling voor 100 procent emissievrij veel te rigoureus is. Onlangs besloot de EU om per 2035 een verkoopverbod op nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in te stellen. De Nederlandse eurocommissaris komt waarschijnlijk halverwege volgende maand met een voorstel voor aangescherpte normen voor zwaar transport.

Volgens verschillende media overweegt de Europese Commissie om een plan op tafel te leggen om per 2030 nieuwe stadsbussen emissievrij te krijgen, een verbod op verkoop van nieuwe diesel- en benzinetrucks komt mogelijk op z’n vroegst in 2040.

Een collectief van Europese steden, waaronder Rotterdam, wil dat er vanaf 2027 al geen nieuwe stadsbussen met een verbrandingsmotor worden verkocht. EU-voorzitter Zweden, thuisland van Scania en Volvo, wil komend half jaar haast maken met de nieuwe wetgeving.