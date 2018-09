Instappen in Zuid-Afrika

De twee Nederlanders hebben zich onlangs ingekocht in de startup RentMyRide, het eerste platform voor de verhuur van privéauto's in Zuid-Afrika. „Ik was er op een sabbatical en via een kennis kwam ik in contact met RentMyRide”, zegt ondernemer Sebastian Brokmann. Inmiddels woont hij in Kaapstad. Samen met de Nederlander Frank van Driel en de Zuid-Afrikaanse oprichter Peter Puren is hij nu eigenaar van RentMyRide. „We zijn de eerste in Afrika”, aldus Brokmann.

Via de website van het bedrijf kunnen mensen een particuliere auto huren of verhuren. De ondernemers hebben er een juridisch en praktisch raamwerk omheen ’getimmerd’ zodat autobezitters niet hoeven te vrezen dat ze met schade blijven zitten. „Huurders betalen een waarborgsom en daarnaast hebben we een verzekering. Net zoals bij Airbnb worden alle huurders en verhuurders gescreend”, zegt Brokmann. Hij richt zich onder meer op de grote toeristensector.

Volgens Brokmann liggen de huurtarieven vijftien tot veertig procent lager dan bij traditionele autoverhuurders. De particuliere verhuurder kan er omgerekend honderden tot duizenden euro’s per maand mee verdienen.

In Nederland was Brokmann medeoprichter van Fruitful Office. Dat bedrijf bezorgt fruit bij inmiddels zo’n tweeduizend bedrijven en instellingen. Zijn aandelen heeft hij verkocht. „Het was een mooie ervaring, ik heb het zes jaar gedaan, maar ik zocht iets nieuws.” Bij RentMyRide keek hij eerst een tijdje mee naar de cijfers. Terug in Nederland nam hij contact op met Frank van Driel, medeoprichter van groene energieleverancier Budget Energie.

„Frank en ik zaten ongeveer in dezelfde situatie. Hij had ook zijn aandelen verkocht”, aldus Brokmann. Hij wist Van Driel enthousiast te maken om ook te investeren in het bedrijf. „Frank is online erg sterk, ik heb veel ervaring met marketing en business development. Daarnaast hebben we een lokale partner die de markt goed kent”. De Zuid-Afrikaan Peter Puren werkte eerder voor AVIS en Budget Car.

Brokmann heeft net als met Fruitful Office wereldverbeterende motieven. „Een auto staat negentig procent van de tijd stil. Autobezit is passé. Het is duur en milieuonvriendelijk. Ik geloof in de toekomst van de deeleconomie.”

De ondernemer is inmiddels verliefd geworden op Zuid-Afrika. „Ik hou van het buitenleven hier, lekker hiken, surfen of de natuur in. Het gaat hier misschien niet zo snel als in Nederland, maar Afrika heeft qua bevolkingsgroei en economie veel potentie. Wij willen daar met RentMyRide het grootste platform voor deelauto’s zijn.”