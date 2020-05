Zien: olie gutst over opslagtank in Venezuela

Eudis Girot, de voorman van de Venezolaanse olievakbond FUTPV, heeft op Twitter een video gedeeld van olie die letterlijk over de rand klotst van een opslagtank. De beelden zijn gemaakt bij de velden rond de Orinoco-rivier, een van de meest olierijke gebieden op aarde.

Dat juist in Venezuela de olie over de randen gutst, komt onder meer doordat de installaties in het land van president Maduro flink verouderd zijn. Girot roept de socialistische leider niettemin op om „per helikopter boven het Orinoco-bassin te vliegen”, zodat hij met eigen ogen kan zien welke schade „de maffia en de roofmanagers” hebben aangericht.

Herstel

De prijs van ruwe olie (Brent) trok dinsdag ondertussen flink aan. De Brent-prijs staat dinsdagochtend op net onder de $29 per vat, een plus van 8%. Eind vorige maand werd nog een dieptepunt aangetikt van onder de $20. Ook de olieprijs in de Verenigde Staten is weer stevig opgeveerd tot ruim boven de $20, na een duik die de olieprijs voor het eerst in de geschiedenis zelfs onder de $0 duwde.

De aanzet tot een versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen voedt de hoop dat de gekelderde vraag naar olie door de lockdowns langzamerhand weer zal weer gaan toenemen. Bovendien heeft president Trump al laten weten om de strategische olievoorraden in de VS fors te willen gaan uitbreiden als onderdeel om de Amerikaanse oliesector te ondersteunen.

Eind vorige maand kwam de olieprijs vooral in de VS nog zwaar onder druk. Bij de afloop van de contracten in mei werd zelf een negatieve Amerikaanse olieprijs neergezet mede doordat er nauwelijks nog opslagmogelijkheden zijn voor het zwarte goud.

Turbulentie

Toch waarschuwen veel experts in de oliesector er voor dat de turbulentie in de markt voorlopig nog niet voorbij zal zijn. Zij wijzen er op dat de aanhoudende onzekerheid over de impact van de coronacrisis de olieprijs naar verwachting nog geruime tijd laag zal houden.

Bij de tankstations begint het herstel van de olieprijs langzamerhand ook door te dringen. De adviesprijs van Euro95 is na de stevig neergang vanaf half februari met een stand van boven de €1,70 in mei gestabiliseerd rond de €1,56.