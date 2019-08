Column: Korten op pensioenen komt nu snel naderbij

Economisch gezien zitten we met een recordhoge schuldenberg. Ⓒ AFP

Het heeft lang geduurd, maar de conjunctuur is nu echt omgeslagen. Het CPB voorspelt gewoon nog doorgaande economische groei voor volgend jaar (1,4%), maar in Duitsland is al sprake van lichte krimp, terwijl in Nederland de industriële productie al sinds begin 2018 niet meer stijgt en sinds januari met 2,5% is gedaald. Niet alleen in Nederland, maar in de hele EU is nu sprake van een lichte productiedaling.