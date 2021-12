Kijken, kijken, online veilen

Premium Cultuur

Fascinerend boek over reukorgaan: ’Grote gok gaf status’

Een puntneus, haakneus of ongewoon grote gok? Een kleine cultuurgeschiedenis van de (grote) neus van Caro Verbeek is een stevig hart onder de riem voor iedereen die onzeker is over zijn reukorgaan. Want aan de kokkerds die tegenwoordig het minst populair zijn, werden vroeger juist allerhande positie...