Coronacrisis dempt huurstijging: plafond in zicht

Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM en vastgoedmanagement Nederland (VGM NL).

De gemiddelde huurprijs voor een vierkante meter woonhuis is nu €9,62 (+1,4%) en voor een appartement €13,88 (+2,5%). Er waren tussen maart en juni 8800 transacties in de vrijehuursector. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 2014 en 13,5% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Minder expats

Genoemde redenen hiervoor zijn dat er meer nieuwbouwcomplexen worden opgeleverd, huurwoningen worden aangeboden die eerder op Airbnb stonden en er minder vraag is vanuit expats en internationale studenten, aldus de makelaars en vastgoedmanagers. De gemiddelde huurprijs voor gestoffeerde en gemeubileerde woningen is in het afgelopen kwartaal om deze reden zelfs gedaald.

In de grote steden lopen de huren om deze redenen niet meer op. „Een gemiddeld verhuurd appartement in Amsterdam kent nog altijd een prijs van iets meer dan €1500. Een huurprijsplafond lijkt hier echter wel bereikt”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes.

Huurprijs

Een gemiddeld huurhuis in de vrije sector kost €1109 per maand, of €12,41 per vierkante meter. In Amsterdam zijn huurwoningen met €20,61 per vierkante meter nog wel verreweg het duurst. Utrecht staat met €13,87 op verre afstand op een tweede plek, vlak daarna volgen Den Haag (€13,29) en Rotterdam (€13,22).

„De vierkantemeterprijs stijgt iets harder dan de gewone huurprijs. Dat duidt erop dat er gemiddeld kleinere woningen worden verhuurd”, zegt Eric Verwey van VGM NL.