ING investeert in Thaise fusiebank

TMB en Thanachart gaven vrijdag definitief groen licht voor hun fusie. Daarmee ontstaat de op vijf na grootste bank van Thailand, met een balans van 1,9 biljoen baht (zo'n 55 miljard euro) en zo'n 10 miljoen klanten. De regering van het Zuidoost-Aziatische land stuurt al langer aan op bankenfusies, om financieel dienstverleners concurrerender te maken.

ING en het Thaise ministerie van Financiën zijn van plan samen 23,5 miljard baht te investeren in de bank, omgerekend bijna 684 miljoen euro. Daarvan neemt ING zo'n 12,5 miljard baht voor zijn rekening.

Grootste aandeelhouder

ING, dat al een kwart van alle TMB-aandelen in handen had, wordt met een belang van 21,3 procent de grootste aandeelhouder van de nieuwe kredietverstrekker. De totale waarde van de fusie tussen TMB en Thanachart werd in december vorig jaar op 156 miljard baht geschat, maar een precies bedrag is nog niet vastgesteld.

De Nederlandse bank investeert al sinds 2008 in TMB en is positief over digitalisering van de Thaise bankensector. ING sprak in februari al zijn steun uit voor de fusie met Thanachart. Daarbij rekende ING er al op een belang van ruim 20 procent te krijgen in het nieuwe bedrijf.