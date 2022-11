Premium Het beste van De Telegraaf

Kapper wordt schaars: ’Personeel kan elders meer verdienen’

Door Marlou Visser

Even de puntjes laten knippen? Kapsalons sluiten noodgedwongen vaker de deuren bij gebrek aan personeel. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - Even de dode puntjes laten knippen of de uitgroei bijwerken? De kans wordt steeds groter dat je binnenkort voor een dichte deur komt te staan. Door gebrek aan personeel sluiten kappers filialen of zijn ze beperkter open.