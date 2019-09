’Casino’s Bellagio en MGM Grand verkocht’

Het Bellagio Hotel in Las Vegas. Ⓒ EPA

LAS VEGAS (ANP) - Investeerder Blackstone is in vergevorderd overleg voor een overname van de iconische casino’s Bellagio en MGM Grand in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Analisten rekenen op een opbrengst van rond de 7 miljard dollar.