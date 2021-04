’Máxima’s functies waren idee van prins Claus’

Dit blijkt uit het boek Máxima. Meer dan majesteit. Hierin beschrijft koningshuis-specialist Rick Evers waarmee de koningin haar agenda vult en met wie. Gebaseerd op uitspraken van medewerkers die eerst haar toestemming vroegen, geeft het boek bovendien een beeld van Máxima’s praktische aanpak van niet treuzelen en blijven aandringen.

Lange gesprekken

Van microkredieten tot haar inzet voor groter financieel bewustzijn onder jongeren. En van steun aan Nederlandse ondernemers tot haar streven naar meer toegang tot financiële diensten in ontwikkelingslanden. Het komt allemaal aan bod, net als haar rol van drijvende kracht achter muziek voor basisscholieren, ofwel: Meer muziek in de klas.

,,Máxima kon het goed vinden met Claus”, schrijft Evers, die ook details over couturiers en sieraden niet mijdt. ,,Ze had lange gesprekken met hem over hoe haar bijdrage aan Nederland en de wereld eruit zou kunnen zien. Haar schoonvader gaf een belangrijke raad: hij adviseerde haar professionele en persoonlijke passies te combineren.”

Koningin Máxima was in 2001 nog mevrouw Zorreguieta, tijdens de bekendmaking van de verloving in het bijzijn van prins Claus. Ⓒ FOTO REUTERS

Ruim tien jaar voor de troonsbestijging bespraken beiden ook hoe dit concreet kon worden ingevuld. Máxima deelde een groot enthousiasme voor muziek met de prins die in 1985 voorzitter was van het Europese jaar voor muziek. Bovendien was hij met de toenmalige koningin de drijvende kracht achter de Koningsdagconcerten. ,,Met Claus sprak Máxima geregeld over de magere rol van muziek in het Nederlandse onderwijs”, luidt het. ,,Claus zag daar een kans voor haar. Datzelfde gold voor het bereikbaar maken van financiële dienstverlening voor iedereen op aarde. Met haar achtergrond zou dat een passende missie zijn.”

Ook met tal van anderen werd nagedacht ,,over hoe Máxima invulling kon geven aan haar rol als echtgenote van de koning”, weet de auteur. Hij noemt speciaal koningin Beatrix, hofdame Lieke Gaarlandt-van Voorst van Beest, die per volgende maand afzwaait, en adviseur Pien Zaaijer.

Zichzelf blijven

Prins Claus zocht met de verloofde van zijn zoon bewust naar een invulling die recht deed aan de carrière die zij had opgebouwd in de bankwereld, zodat zij niet ,,hoefde vervallen” in een ceremonieel bestaan.

Koningin Máxima presenteerde afgelopen jaar per computer het jaarverslag over haar werk als speciaal pleitbezorger van de VN voor Inclusieve Financiering. Ⓒ FOTO ANP

,,‘Hoe zou Máxima zichzelf kunnen blijven in een nieuwe wereld vol formaliteiten en verplichtingen?’”, worden de zorgen aangehaald van toenmalig staatssecretaris Dick Benschop (Buitenlandse Zaken). ,,Ze moest kunnen floreren en zich kunnen ontwikkelen, iets waar Máxima’s mannelijke voorgangers elk op hun eigen manier moeite mee hebben gehad.”

Evers inventariseerde de taken en functies van koningin Máxima in aanloop naar haar vijftigste verjaardag op aanstaande 17 mei.

Op de vooravond van de verjaardag feliciteren scholieren van Meer muziek in de klas haar op tv met een muzikale uitzending, om 20.25 u. op NPO1.