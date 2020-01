Via crowdfunding €424 miljoen opgehaald

Bij crowdfunding legt een groep mensen ieder een relatief klein bedrag in om een project of onderneming te financieren. In 2019 kwamen ruim 13.000 projecten en bedrijven op deze manier aan kapitaal.

Met name het aantal maatschappelijke projecten groeide fors. Steeds meer mensen zetten crowdfunding in voor de financiering van een persoonlijke wens of voor een goed doel. De populairste vorm van crowdfunding is een lening.

Zoals in 2018 was vorig jaar duurzaamheid ook een belangrijke reden om in te stappen, aldus Crowdfundmarkt.nl. Het aantal duurzame energieprojecten daalde echter wel iets, van 127 projecten in 2018 naar 105 in 2019.

Volgens deze site werden in 2019 meer dan 13.087 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Met name het aantal maatschappelijke projecten groeide fors, tot 63 procent van alle via crowdfunding gefinancierde projecten.