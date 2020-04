Start cijferseizoen VS geeft Wall Street impuls

Na bijna een half uur handel steeg de Dow Jones-index 2,3 procent op 23.938 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 2,3 procent omhoog tot 2825 punten en techbeurs Nasdaq werd 2,7 procent hoger gezet op 8414 punten.

De aandacht bij beleggers in de VS zal gevestigd blijven op de impact van het coronacrisis. De schijnwerpers zijn vooral op het Amerikaanse bedrijfsleven gericht met de start van het nieuwe cijferseizoen.

Johnson & Johnson (J&J) werd 3,7% meer waard ondanks dat het mes werd gezet in de jaarprognose. De verhoging van het dividend en de meevallend omzetontwikkeling in de eerste drie maanden van 2020 vielen in goede aarde.

JP Morgan Chase won 2,5%. De winstgevendheid bij het bankconcern kelderde maar liefst 70% over het eerste kwartaal door de coronacrisis. Branchegenoot Wells Fargo heeft wegens de coronacrisis eveneens miljarden toegevoegd aan de stroppenpot. De winst kelderde ook. De resultaten waren echter minder slecht dan gevreesd, waardoor het bankaandeel 1,2% hoger werd gezet. Morgen doen maar liefst vier grootbanken in de VS de boeken open