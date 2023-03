Gasunie-topman Han Fennema stapt op

De 58-jarige Fries in Groningse dienst werd in 2019 herbenoemd als ceo, nadat hij in 2014 was aangesteld. Fennema leidt het Nederlandse staatsbedrijf in een turbulente tijd, waaronder de historische afbouw van het Groningse gasveld.

Hij moest vanwege de Russische inval in Oekraïne en de energiecrisis in korte tijd grote aanpassingen doorvoeren, en vooral de grote afhankelijkheid van Nederland van Russisch gas in hoog tempo afbouwen. Het totale systeem, waarbij gas van oost naar west vloeide, moest veranderen, waarbij gas vanuit Noordwest-Europa naar Duitsland en richting Centraal- en Oost-Europa stroomt.

Gasunie investeerde in 2007 ruim €500 miljoen in de aanleg van Nord Stream 1, in ruil voor 9% belang in het bedrijf dat de pijpleiding runde. Gasunie, dat een netwerk van 15.500 kilometer beheert in Nederland en Noord-Duitsland, boekt na afschrijving afgelopen zomer van de helft op de Nord Stream-pijpleiding via Duitsland naar Rusland, zijn belang eind 2022 volledig af.

Fennema leidde met andere gasinfrastructuurbedrijven de extra vulling van gasbergingen en de bouw van nieuwe terminals voor de import van vloeibaar gemaakt gas (lng) met de aanschaf van de Golar Igloo en de Eemshaven LNG. Die projecten kwamen onder druk van een koude winter onder zijn toezicht eerder gereed dan gepland. Een grote tegenvaller zijn de forse vertragingen in de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Die maakt van geïmporteerd hoogcalorisch gas het laagcalorisch gas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Eerder gereed

Vanwege de boycot van Russisch gas in Europa, ontstond een grotere vraag naar Gasunie-diensten. Fennema kon over 2022 een omzetgroei van €872 miljoen naar €2,2 miljard melden. De kosten voor het transport van energie liepen in 2022 op met €300 miljoen, waarmee een winst na belastingen van €555 miljoen overbleef. Het jaar ervoor was dat €311 miljoen.

Hij was eerder gevraagd om in de energietransitie tot een strategische vernieuwing van Gasunie te komen: het staatsbedrijf moet van een aardgastransport- naar een infrastructuurbedrijf voor duurzame energie zoals ook waterstof en aardwarmte doorgroeien.

Fennema werd in 2010 topman van netbeheerder Enexis, om in 2014 over te stappen.