’Schiphol-krimp is een onzalig plan’

Door corona ging het jaarlijkse Reisgala, inclusief prijzenregen voor de sector, twee jaar niet door. De reiswereld had wel wat anders aan zijn hoofd. Maar de sector is razendsnel opgeveerd. „Er wordt geboekt als nooit tevoren, en de pakketreis is relevanter dan ooit. Die heeft zijn waarde bewezen”, aldus host van de avond en mede-eigenaar van TRAVel Media T.J. (Tom junior) van Apeldoorn.

Coby van Dongen, directeur De Jong Intra Vakanties, en Marc van Deursen, directeur PrijsVrij/D-Reizen Vakanties. Ⓒ Foto De Telegraaf

Menigeen blikte hoofdschuddend terug op de perikelen rondom Schiphol, en keek met argusogen naar de krimpplannen rond de luchthaven die de sector zouden raken. „Mensen willen gewoon reizen. We zijn hier met 500 mensen en deze branche bruist”, sprak Coby van Dongen, directeur van De Jong Intra Vakanties.

Zij kondigde recent haar afscheid aan van de sector en kreeg een Lifetime Achievement Award. „Jij bent het bedrijf”, aldus Tom van Apeldoorn die haar de prijs uitreikte. De reisbladenuitgever merkt ook dat de reislust terug is: „De energiecrisis valt dan toch mee.”

Reisuitgever Tom van Apeldoorn en zijn zoon T.J. Ⓒ Foto De Telegraaf

Tegelijk werd op het gala in Nijkerk de vliegtaks, die dit jaar steeg, op de hak genomen. „Als je dat doet, zorg dan dat het geld terecht komt bij verduurzaming van de sector”, aldus De Nooijer. Toch kon één man de belasting waarderen. „Als je met vier mensen reist, scheelt het 100 euro om via Brussel te gaan”, zei Leon Verhallen, directielid van Brussels Airport. Zijn luchthaven haalde al 100.000 extra stoelen van Corendon binnen doordat Schiphol in chaos verviel en duurder werd. „Er willen er meer bij ons uitbreiden.”