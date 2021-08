AEX start nieuwe maand goed met ASML in voorhoede

De AEX-index eindigt op de eerste handelsdag in augustus 0,5% hoger op 758,22 punten. De beursgraadmeter bereikte vanochtend een tussentijdse piek op 762,19 punten. De AMX stijgt 0,7% naar 1061,4 punten.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) krijgt het ’campingrally-gevoel’ bij de nieuwe piek die de AEX vandaag bereikte. „De handelsvolumes zijn dun. Ook is er geen gigantisch goed nieuws.” Hij ziet het record van de AEX dan ook meer als een voortzetting van het optimisme van de afgelopen weken, waarin de beurskoersen worden gestuwd door betere bedrijfscijfers, de heropening van economieën en aanhoudend stimulerende centrale banken.

Van Schie is zelf trouwens positief over Chinese aandelen. Hij heeft de stevige koersdalingen op de Chinese beurzen vorige week aangegrepen om er stukken bij te kopen. „China wil de bigtech reguleren en de ongelijkheid tussen arm en rijk aanpakken. Het land doet dat nu versneld. Voor ons was de paniek rond Chinese aandelen vorige week een fantastische kans om te kopen.”

Beleggers kijken deze week onder meer uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag op het programma staat. De werkgelegenheid vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed). Afgelopen weekeinde liet Fed-bestuurder Lael Brainard weten dat de arbeidsmarkt nog verder moet herstellen van de coronacrisis voordat de centrale bank gaat beginnen met het afbouwen van zijn steunprogramma’s. Op Beursplein 5 wordt de komende dagen ook uitgekeken naar de halfjaarcijfers van DSM, IMCD, ING en Wolters Kluwer.

In de AEX is winkelvastgoedfonds Unibail de koploper met een plus van 2,6%. Verlichtingsproducent Signify plust 0,7%.De AEX wordt ook vooruit geholpen door techinvesteerder Prosus (+1,3%) en chipmachinefabrikant ASML (+2,1%).

Olie- en gasconcern Royal Dutch Shell wint 0,5%.Volgens persbureau Bloomberg hebben verschillende oliemaatschappijen interesse getoond voor een overname van de bezittingen van Shell in het grootste olieveld van de Verenigde Staten. Shell zou die bezittingen willen verkopen, mede om te helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Mogelijk kan dat een bedrag van meer dan $10 miljard opleveren.

Heineken gaat 0,6% vooruit. De bierbrouwer verkocht bijna 10% meer bier in het eerste halfjaar. In het tweede kwartaal was de toename zelfs haast 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis in veel landen hard toesloeg. Wel maakt de brouwer zich zorgen om nieuwe coronabeperkingen, met name in Aziatische en Afrikaanse landen. Ook merkt het bedrijf dat de grondstofprijzen stijgen en dat zal vanaf de tweede jaarhelft gevolgen hebben. Heineken verwacht dan ook dat de resultaten over heel 2021 nog onder die van 2019 blijven.

KPN mag 0,6% bijschrijven. Concurrent Delta gaat zijn Nederlandse glasvezelnetwerk flink uitbreiden. Op het netwerk van Delta zijn nu zo’n 900.000 adressen aangesloten. Dat moeten er twee miljoen zijn in 2025.

De informatieleveranciers Relx (-0,2%) en Wolters Kluwer (-0,4%) beperken de sxhade. hoofdfondsen. ING met een daling van 0,1%.

In de AMX laat Air France KLM een mooi herstel zien met een koerssprong van 4%. Het luchtvaartconcern verloor vrijdag nog 4,6% na dieprode halfjaarcijfers.

OCI raakt 0,5% kwijt. De kunstmestfabrikant kwam met positieve kwartaalcijfers. De winst van OCI kwam uit op $121 miljoen bij een omzet van $1,5 miljard. Het bedrijf wil ook weer dividend gaan uitkeren.

Fugro is de grootste daler bij de middelgrote fondsen. De bodemonderzoeker verliest 4,3%.

