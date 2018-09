'AT&T houdt interesse in Europa'

AT&T heeft volgens de bronnen onlangs de Spaanse overheid benaderd om te praten over een belang van 29,9 procent in het Telefónica. Zoals Spaanse media eerder deze week al meldden zou Spanje dat voornemen echter hebben geblokkeerd.

Het Amerikaanse bedrijf zou verder hebben overwogen het Britse O2 over te nemen van Telefónica. Daarnaast zou het Britse Everything Everywhere, een samenwerkingsverband van France Telecom en Deutsche Telekom, een optie zijn voor AT&T.