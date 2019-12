'Voorzichtig herstel voor Beursplein 5'

De Verenigde Staten dreigen daarnaast importheffingen van 100 procent in te voeren op 2,4 miljard dollar aan Franse goederen. De heffing is een reactie op de Franse belasting op digitale diensten, die vooral grote Amerikaanse technologiebedrijven raakt. Daarnaast mag Washington van de Wereldhandelsorganisatie WTO definitief importheffingen instellen op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen vanwege gunstige leningen die vliegtuigbouwer Airbus kreeg van Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Op het Damrak staat Randstad in de schijnwerpers. De uitzender houdt een investeerdersdag in Londen en kondigde aan tegen 2021 zeker 120 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Randstad meldde verder dat de prestatie in het laatste kwartaal van dit jaar gelijk is aan de trend van eerder dit jaar en handhaafde de verwachting voor de winstmarge in 2019.

Samenwerking Philips

Het aandeel IMCD mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor de chemicaliëndistributeur terug.

Medisch technologiebedrijf Philips is een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse zorgverlener Inspira Health voor de duur van vijf jaar. Met de samenwerking is 50 miljoen dollar gemoeid.

Nedap

Technologiebedrijf Nedap heeft in Daniëlle van der Sluijs een nieuwe financieel directeur gevonden. Ze volgt Eric Urff op die eerder dit jaar bij Nedap vertrok. Van der Sluijs werkte de afgelopen jaren bij het beursgenoteerde veevoederbedrijf ForFarmers.

De Europese beurzen sloten maandag flink in het rood. De AEX-index zakte 1,7 procent tot 587,12 punten en de MidKap daalde 1 procent tot 873,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot meer dan 2 procent in. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent lager op 27.783,04 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent.

De euro was 1,1076 dollar waard tegen 1,1084 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 56,21 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 61,10 dollar per vat.