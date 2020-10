ECB wacht af tot december

Dat maakte de ECB zojuist bekend. Vooraf was al verwacht dat de centrale bank in december een uitbreiding van het corona-steunpakket aankondigt. Mogelijk geeft ECB-president Lagarde daar in de persconferentie later vanmiddag al hints over. Ook zal ze misschien ingaan op de stimulerende maatregelen die overheden hebben aangekondigd, en of er in de ogen van de ECB een nog ruimer begrotingsbeleid nodig is. Zeker nu veel landen weer in lockdown gaan, of andere maatregelen nemen om het coronavirus in te dammen.

Coronasteun

In maart kondigde Lagarde aan dat de centrale bank €750 miljard aan obligaties zou gaan opkopen. In juni werd dat al uitgebreid tot een totaal van €1350 miljard.

Maar na een relatief rustige zomer steekt er opnieuw onrust de kop op: eurolanden zijn in de greep van een nieuwe coronagolf, de Brexit-onderhandelingen zitten in hun eindfase en volgende week gaan Amerikaanse kiezers naar de stembus.

Peter Allen Goves, rentestrateeg bij vermogensbeheerder MFS verwacht dat tijdens de vergadering volgende maand versoepelingen worden aangekondigd. „Voordat de ECB hiertoe besluit zal het waarschijnlijk de macro-economische prognoses die in december komen, afwachten.”