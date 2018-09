Klaar om te kopen

De offensieve portefeuille is bij de slotkoersen van dinsdag goed voor een totaalrendement van 1,8% in 2013. Vergeleken met bijvoorbeeld de dividendportefeuille, die goed is voor een rendement van 17% dit jaar, blijft de offensieve portefeuille ver achter. Een belangrijke reden voor de huidige performance is de relatief zware weging van opkomende markten en grondstoffen, samen goed voor bijna een kwart van de totale waarde. Op onze beleggingsfondsen en ETFs in opkomende markten verliezen we dit jaar gemiddeld 8,1%, terwijl grondstoffen zelfs 8,7% verlies opleveren. Enkele maanden geleden verkleinden we bewust al de weging in opkomende markten en grondstoffen, omdat we van mening zijn zelf betere rendementen te kunnen behalen binnen de sectoren met individuele aandelen door stockpicking. Tel daar bij op een kaspositie van 23% (twee weken geleden verkochten we het belang in uitblinker Nedap) en het beeld wordt al een stuk duidelijker. Positief is evenwel het rendement op de individuele aandelen dit jaar. Inmiddels hebben we 34 aandelen in portefeuille, die goed zijn voor een gemiddeld rendement van 11,2%. Dat komt een stuk dichter in de buurt van de dividendportefeuille (zoals gezegd +17% YTD). DIVIDENDPORTEFEUILLE Het is geen toeval dat de grote uitblinkers in de offensieve portefeuille eveneens opgenomen zijn in de dividendportefeuille, of bekend staan als prima dividendaandelen. Bewust heb ik het laatste jaar gekozen voor sterke dividendnamen als CSX, LyondellBasell, DuPont, Home Depot en Chevron voor de offensieve portefeuille, aangevuld met Amerikaanse toppers als Dollar Tree en PVH. Stuk voor stuk voegde ik deze aandelen de laatste twaalf maanden stapsgewijs toe, dit jaar resulterend in fraaie rendementen, met in 2013 een plus van 28% voor CSX, 25% voor DuPont, 15% voor Chevron, 27% voor Home Depot, 16% voor Lyondell Basell, 23% voor Dollar Tree en 18% voor PVH. Een aantal aandelen zit nu zowel in de dividendportefeuille als in de offensieve portefeuille: CSX, DuPont, Potash en Casino-Guichard. De kans is groot dat er in de toekomst nog meer aandelen uit de dividendportefeuille ga toevoegen aan de offensieve en vooral ook andersom, aangezien een aandeel als LyondellBasell of Chevron zeker niet zo misstaan in de dividendportefeuille. Alvorens die wijzigingen doorgevoerd worden is het wachten op lagere koersen. Met 23% cash kijk ik uit naar het juiste moment om nieuwe aandelen te kopen voor onze offensieve portefeuille. Voor enkele kandidaten nadert dat moment nu heel snel. Tekst: Menno van Hoven, 12 juni 2013

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik