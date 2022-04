Buffett ziet winst bij Berkshire stabiliseren, belang in Chevron groter

De operationele winst was in de eerste drie maanden met $7 miljard, 0,3% hoger in vergelijking met dezelfde periode in het afgelopen jaar.

Onder de streep behaalde Berkshire Hathaway in het voorbije kwartaal een winst van $5,5 miljard. Een jaar eerder stond er nog een winst van $11,7 miljard op de teller.

In de oorlogskas van Berkshire Hathaway ging flink het mes in. Na de recente aankopen nam de kas voor overnames met $40 miljard af naar $106 miljard. Eind maart legde Buffett nog $11,6 miljard dollar op tafel voor het verzekeringsconcern Alleghany.

Tijdens de vergadering waar voor het eerst in twee jaar weer mensen naar toe konden gaan, kwam ook naar buiten dat Buffett zijn positie in oliefonds Chevron fors heeft uitgebreid naar $25,2 miljard.