'Microsoft wilde apparatentak Nokia kopen'

Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Microsoft levert software voor mobieltjes van Nokia. De twee bedrijven zouden een heel eind zijn opgeschoten in de onderhandelingen over een verkoop van de apparatentak, maar uiteindelijk kon toch geen overeenstemming worden bereikt, aldus het bericht. Het is volgens de bronnen niet waarschijnlijk dat de gesprekken opnieuw opgestart zullen worden.

Eerder deze week werd in de media gemeld dat het Chinese telecomconcern Huawei Nokia zou willen overnemen. Dat werd ontkend door Huawei.