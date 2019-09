Olieprijzen schieten omhoog na aanval op olie-installaties Saoedi-Arabië

De aanval op de olievelden zorgde ervoor dat ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie is stil komen te liggen. Een stijging van de olieprijzen werd daarom al verwacht.

Om de impact van de aanval op de olieprijzen te verzachten, heeft de Amerikaanse president Donald Trump maatregelen aangekondigd. Zo heeft hij toestemming gegeven om olie van de strategische reserve van het land te gebruiken, mocht dat nodig zijn. Die reserve werd gevormd na de oliecrisis van 1973. De olie is opgeslagen in vier ondergrondse depots aan de Golf van Mexico in de staten Texas en Louisiana. "Meer dan genoeg olie!", aldus Trump op Twitter.

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door vermoedelijk meerdere drones getroffen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, halveerde zijn olieproductie.