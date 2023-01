Beursblog: AEX fleurt op, angst voor recessie koelt af

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX stijgt woensdagmiddag sterk door. Uit cijfers van de bedrijvigheid in de eurozone blijkt dat die minder is teruggevallen dan werd gedacht. Prosus blijft aan kop, ASML, DSM en Relx volgen. Shell staat als enige op 2% verlies, de olie- en gasprijs zakt. ABN Amro wordt in de midkap opgepikt op een goed advies. Futures voor beurzen in de VS lopen ook op. Beleggers wachten op de publicatie van de notulen van de Federal Reserve. Die bieden mogelijk zicht op het tempo van nieuwe rentestappen.