Beursblog: koopjesjagers slaan slag, AEX breidt winst uit

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX vergroot woensdag na een klein uur handelen de winst. Prosus blijft aan kop, Heineken, DSM en Philips volgen. Shell staat op 2% verlies onderaan. ABN Amro wordt in de midkap opgepikt. In Azië zakten de Nikkei en Topix in Japan op zwakkere inkoopmanagerscijfers. De handel in Hongkong en Shanghai is echter positief gesloten. Beleggers wachten op de publicatie van de notulen van de Federal Reserve. Die bieden mogelijk zicht op het tempo van nieuwe rentestappen.