Beursblog: Nikkei zakt op zwakke macrocijfers, Hongkong plust richting Fed-notulen

Door Theo Besteman

Amsterdam - Beurzen in Azië geven dinsdag, na verliezen maandag op Wall Street, een gemengd beeld. De Nikkei en Topix in Japan zakken op zwakkere inkoopmanagerscijfers voor december. De handel in Hongkong en Shanghai is positief gestemd. Beleggers wachten op de publicatie van de notulen van de Federal Reserve. Die bieden mogelijk zicht op het tempo van nieuwe rentestappen.