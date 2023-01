Beursblog: Wall Street breidt winst uit na Fed-notulen

De AEX heeft op de derde handelsdag in het nieuwe jaar, weer goed gepresteerd. De verminderde inflatievrees bij beleggers na een opsteker uit Frankrijk blijft de kooplust aanwakkeren. Prosus voert de lange lijst met winnaars aan. Philips en ASML zitten ook in de kopgroep. Shell deelt niet meer in de vreugde.

