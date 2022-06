Premium Het beste van De Telegraaf

Geldles op het mbo: ’Beleggen? Ik ken wel jong belegen kaas’

Joanna Hildering helpt de klas inzicht te krijgen in de eigen geldzaken. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Zaandam - „O nee! Ik heb nog minder dan €2,50 op mijn rekening!” De les over geldzaken op het regiocollege in Zaandam levert de mbo-studenten pedagogisch medewerker in ieder geval inzicht op in de eigen financiële situatie. De gastlessen hebben als doel problemen zoals schulden op latere leeftijd te voorkomen.