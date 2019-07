Japanners en Juventus tackelen Electronic Arts

Sinds bekend is geworden dat Juventus zijn rechten exclusief verkocht heeft aan de Japanse concurrent Konami, is het aandeel van EA 2,9% in waarde gedaald. De Fifa-reeks, waarvan het volgende deel eind september uitkomt, is goed voor 14% voor EA’s omzet, en de Italiaanse kampioen, met Cristiano Ronaldo in de gelederen, kent een grote schare fans. De angst is nu dat die overstappen naar Pro Evolution Soccer, waarin hun club wel onder eigen naam meespeelt.

De spelers van Juventus – inclusief de nieuwste aanwinst Matthijs de Ligt – komen overigens wel voor in Fifa 20, alleen heet hun club nu ’Piemonte Calcio’.