Zo bespaar je snel en zonder hoge kosten energie op kantoor

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Met de hoge energieprijzen is elke kWh die je aan energie kunt besparen er één. Toch gaat nog lang niet elke ondernemer zuinig om met het nieuwe goud. Rob van der Rijt, oprichter van energiebesparingsplatform Klimaatplein.com, deelt energiebesparingstips waarvoor lang niet altijd een ingrijpende verbouwing nodig is en die soms snel en tegen geen of lage kosten toe te passen zijn. Sommige adviezen lijken een open deur - die je in deze dure tijden overigens beter dicht kunt houden – maar lang niet iedereen past ze al toe.