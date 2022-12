Premium Het beste van De Telegraaf

Al voor de oorlog ondemocratisch gedachtengoed Waarom wilde koningin Wilhelmina regeren zonder parlement?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Koningin Wilhelmina, hier tijdens een toespraak voor Radio Oranje, wilde na de oorlog in Nederland ’staatkundige vernieuwing.’ Ⓒ FOTO ANP

Koningin Wilhelmina was vanuit Londen steun van de bevolking van bezet Nederland en toeverlaat van het verzet. De belangrijke rol die zij toen speelde, overschaduwt tot nu toe de ondemocratische ideeën die zij al voor de oorlog had en na de bevrijding in praktijk wilde brengen: een koninklijk kabinet dat regeerde zonder Staten Generaal.