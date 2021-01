Seminar DFT: stevige fundering beurzen of drijfzand?

Na de coronaduikvlucht die in maart vorig jaar werd ingezet, zijn de aandelenmarkten vooral vanaf november hard opgelopen gesteund door de komst van werkzame vaccins. Het optimisme over de nieuwe president Joe Biden heeft eveneens bijgedragen aan het enthousiasme bij beleggers.

Kansrijk of niet?

Tijdens het seminar geeft Geert-Jan Nikken van TradeIdee onder meer zijn visie op het krachtige herstel van de aandelenbeurzen. Hij gaat daarbij in op de vraag of de markt balanceert op drijfzand of dat er juist een stevige fundering is gelegd.

Daarnaast komt aan de orde welke aandelen in het nieuwe jaar kansrijk zijn, maar ook laat Nikken weten welke aandelen juist niet koopwaardig zijn.

We zien u graag donderdagavond 28 januari 2021 om het online seminar dat duurt 20.00 uur tot 21.00 uur. U kunt LIVE vragen stellen aan Nikken. Klik hier om in te schrijven.