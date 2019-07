Swedbank verlaagt dividend na schandaal

Swedbank kwam eerder dit jaar in opspraak toen bleek dat de Zweden mogelijk betrokken waren bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank. Swedbank noemt de onzekerheid rond het antiwitwasbeleid als een van de redenen om de kapitaalbuffers te willen verhogen en stelt dat bij het nog lopende onderzoek tekortkomingen zijn gevonden.

De bank behaalde in de eerste zes maanden van het jaar baten van 22,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 2,2 miljard euro. Dat was 2 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2018. De winst daalde naar 10,6 miljard kroon van 11 miljard kroon in de eerste helft van vorig jaar.